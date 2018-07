Quase 3 milhões já foram afetados pelas chuvas em MG

Cerca de 3 milhões de pessoas, em 182 municípios mineiros, já foram afetadas pelas chuvas que atingem o estado desde outubro do ano passado, segundo a Defesa Civil estadual. Entre os municípios atingidos, 127 já decretaram situação de emergência. O Estado tem mais de 25 mil desalojados e quase 3 mil desabrigados. Pelo menos 15 pessoas morreram.

Além Paraíba. Um plano de ação para minimizar os estragos causados pela chuva em Além Paraíba, na Zona da Mata, foi colocado em prática . Na madrugada de segunda-feira, 9, a cheia do Ribeirão Limoeiros, afluente do Rio Paraíba do Sul, provocou inundações e deslizamento de terra em pelo menos 15 áreas da cidade. A Defesa Civil contabiliza três mortos e uma desaparecida. Roseli do Nascimento, de 45 anos, foi arrastada pela enxurrada. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam o trabalho de busca da mulher.

Técnicos da Companhia de Abastecimento de Minas Gerais (Copasa) estão fazendo reparos em uma adutora rompida, para que o serviço de fornecimento de água seja normalizado, mas não falta água potável no Município. Servidores municipais, com o apoio da Polícia Militar, já fazem a limpeza e a desobstrução das ruas. Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit), órgão do governo federal, trabalham para a recuperação de trechos da Rodovia BR-116, principal via de acesso ao município, que foi bastante danificada com as chuvas.