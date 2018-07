Quase 30% dos voos internacionais são cancelados

O aeroporto mais afetado é o Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com dez voos cancelados. Em seguida vem o Galeão, no Rio de Janeiro, com sete cancelamentos. Os aeroportos de Brasília, Campinas e Florianópolis registraram um voo suspenso cada. Ainda de acordo com a Infraero, dos 20 voos cancelados, cinco eram da Gol e três eram da TAM.

Outras partidas de companhias que operam no Uruguai, Argentina e Chile foram afetadas no aeroporto de Guarulhos. Das nove partidas da Aerolíneas Argentinas com destino a Buenos Aires, oito foram canceladas e uma não foi confirmada. Outro voo da Lan para a capital argentina foi cancelado. Da Pluna, dois voos para Montevidéu já foram suspensos.