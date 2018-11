Quase 48 mil pessoas são afetadas pela chuva no PI As chuvas que não param de atingir as regiões Norte e Nordeste do país já afetaram 47.820 pessoas em pelo menos 25 cidades do Piauí, segundo balanço da Defesa Civil Estadual divulgado hoje. Não há registro de mortes por conta das inundações. Em decorrência das fortes chuvas, o município de Santa Filomena teve o acesso ao município de Gilbués, trecho serra do Tapuio, temporariamente interditado, segundo a Defesa Civil, que já enviou 600 cestas básicas de alimentos às 600 famílias que ficaram isoladas.