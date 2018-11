Quase 5 mi de eleitores votam sobre divisão do Pará Os paraenses iniciaram às 8 horas (horário local, 9 horas em Brasília) a votação do plebiscito sobre a divisão do Estado e a criação das unidades de Tapajós e Carajás. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, 4.842.286 eleitores devem comparecer às urnas até as 17 horas.