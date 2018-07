Quase 50% das casas são inadequadas para se viver

As más condições de moradia, associadas às desigualdades raciais e regionais, à devastação de vegetação nativa e à poluição atmosférica, afastam o Brasil do desenvolvimento sustentável, que pressupõe crescimento com preservação ambiental, qualidade de vida e inclusão social. Por outro lado, a diminuição da pobreza, da desnutrição infantil e do uso de substâncias nocivas à camada de ozônio são indicadores positivos de sustentabilidade.

A presidente Dilma Rousseff tem insistido em dizer que o desenvolvimento sustentável no País é um caminho sem volta, independente das oscilações da economia, e cita a diminuição da pobreza como um dos objetivos. Entre 1992 e 2009, a renda mensal per capita da população de 10 anos ou mais passou de R$ 807 para R$ 1.094, em valores de 2009. Outro dado comemorado tem sido a redução da desnutrição infantil, que atingia 18,4% das crianças de menos de 5 anos em 1975, caiu para 5,7% em 1996 e chegou a 2,8% em 2009.

Há avanços nos indicadores de saúde e o total de internações por doenças ligadas ao saneamento precário caiu a menos da metade entre 1993 e 2010. Mas os Indicadores Sociais do IBGE apontam aumento dos casos entre 2009 e 2010.

As informações sobre agricultura são o retrato dos dilemas do País no caminho para o desenvolvimento sustentável. Embora sejam bem menores que as pastagem, as áreas de lavouras vêm crescendo (de 6% para quase 8% do território brasileiro entre 1992 e 2010), assim como a venda de fertilizantes e agrotóxicos (de 69,4 quilos por hectare em 1992 para 155 quilos por hectare em 2010). / L.N.L. e V.N.