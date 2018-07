Quase metade dos contribuintes ainda não entregou IR

O plantão de dúvidas da Receita não funciona neste feriadão de Páscoa, mas os contribuintes podem utilizar o Questionário de Obrigatoriedade criado pelo órgão. O serviço de plantão voltará a funcionar apenas na segunda-feira (25). Um tutorial também está disponível no site da Receita com orientações sobre todas as etapas, desde o download do programa gerador até a restituição do imposto ou eventuais pendências e regularizações.

Este é o último fim de semana antes do fim do prazo de entrega das declarações. O documento deve ser enviado ao Fisco até as 23h59min59s do dia 29 de abril, horário de Brasília.

A multa mínima para quem não entregar o documento no prazo é R$ 165,74, e a máxima chega a 20% do imposto devido. A Receita Federal garante que, como vem fazendo há mais de 15 anos, não prorrogará o prazo para o envio da declaração

O contribuinte que entregou a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano já pode verificar se está na malha fina. A Receita Federal abriu a consulta ao processamento da declaração pela internet. As informações são da Agência Brasil.