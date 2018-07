Quase metade dos inscritos no Sisu tenta vaga por cota

"Foi um salto extraordinário, mas está ainda muito abaixo do peso relativo das escolas públicas no sistema de ensino em geral, que é de 88%", disse o ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Quase 520 mil inscritos no sistema de cotas têm renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo per capita, a maioria deles negros ou indígenas. Os demais têm renda superior a esse valor, mas também são estudantes de escolas públicas, já que a lei não discrimina, por exemplo, escolas militares ou ligadas a universidades, que normalmente atraem estudantes de renda mais alta.

Os dados distribuídos nesta segunda-feira (14) pelo MEC mostram que, pelo menos em três cursos em que as médias foram analisadas, as notas de corte no sistema de cotas e no sistema geral não tiveram uma diferença muito grande. Em Medicina, a área tradicionalmente com notas mais altas, a média dos não-cotistas foi 787,56 pontos, enquanto a dos cotistas atingiu 761,67 pontos. Em Pedagogia a diferença foi de apenas 6,5 pontos e em Licenciatura (para professores em geral), de 21,06 pontos. "Os melhores do setor público são melhores do que a média do setor privado. Esse resultado não pode levar a nenhuma comemoração, mas é um bom começo", disse o ministro.

O problema maior, admite Mercadante, deverá ser nos anos seguintes, quando o porcentual de vagas para cotistas aumentar até chegar a 50%, daqui a três anos. Aos poucos, essa "elite" do sistema público terminará e começarão a entrar os alunos médios, que já têm notas bem abaixo da média do sistema privado. "Temos aí dois a três anos para investir e tentar melhorar o ensino médio público", disse o ministro, reconhecendo que a escola está estagnada. Nos últimos anos, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) não melhorou e ainda piorou em alguns Estados.

Matrícula

As matrículas dos estudantes que foram aprovados nessa primeira fase do Sisu começam na sexta-feira (18). Os resultados da segunda chamada serão divulgados no dia 28 deste mês e a matrícula será em 1º de fevereiro. Entre os dias 28 de janeiro e 8 de fevereiro será aberta a adesão à lista de espera, para as vagas não preenchidas nas duas chamadas.

Já na quinta-feira (17) começam as inscrições para o Programa Universidade para Todos. Este ano serão oferecidas 99.223 bolsas integrais e 45.416 bolsas parciais. Para se inscrever, o estudante precisa ter feito pelo menos 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação.