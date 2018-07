Quase no fim da COP, choro e apelo por ação imediata Para nações que estão enfrentando eventos extremos, a falta de decisão e ambição está levando ao desespero. Yeb Saño, chefe da delegação das Filipinas - que acabam de ser afetadas por um megatufão, com a morte de mais de 475 pessoas - chorou ao se direcionar à plenária da Convenção do Clima (COP) da Organização das Nações Unidas (ONU) e chegou a arrancar lágrimas de quem estava presente. Foi o momento mais emocionante de toda a conferência.