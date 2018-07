Quase real

No caminho da roça, a turma da quadrilha pega o maior congestionamento. Pior para Santo Antônio que não consegue se livrar das quatro solteironas que grudaram em seus pés. A festança maluca vai ser São Joãozinho, evento marcado para domingo (10), às 11h. Mistura de espetáculo e brincadeira, o arraiá é a primeira versão junina da tradicional Roda Besteirológica, dos Doutores da Alegria. "Vamos satirizar as quermesses", avisa o coordenador Fernando Escrich. A diversão inclui também barraca do beijo e correio deselegante. Vá preparado para a fogueira (da boa). FA

Doutores da Alegria fazem Roda Besteirológica em homenagem a São João