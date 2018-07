Quase voyeur O cineasta Marco Bellocchio filmou Irmãs Jamais entre 1999 e 2008, com vários membros de sua família. O foco do filme está no relacionamento entre uma garota chamada Elena, seu tio, sua mãe (foto) e as duas tias dos irmãos. Quase documental, o filme encanta graças à simplicidade de seu enredo e impressiona pela fotografia realista e a ousadia de filmar e expor a passagem real do tempo para os atores e seus respectivos personagens. RV