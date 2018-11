Quatro adolescentes morrem atingidos por raio em PE Quatro adolescentes morreram hoje vítimas de uma descarga elétrica provocada pela queda de um raio no município de Tracunhaém, na zona da mata norte de Pernambuco. De acordo com familiares, os jovens, que tinham entre 13 e 16 anos, estavam jogando futebol em uma área descampada, na zona rural do município, quando um clarão foi visto no local.