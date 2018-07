Quatro adolescentes são apreendidos com armas em SP

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares estavam em um patrulhamento de rotina quando se depararam com os jovens. Ao avistarem a viatura, os adolescentes tentaram fugir, mas as motocicletas colidiram e eles caíram. Neste momento, foram abordados e revistados pelos agentes, segundo a polícia.

Com eles, foram encontrados dois revólveres, um deles calibre 38. A vítima que teve uma das motos roubada foi convocada e reconheceu os adolescentes. Um dos jovens já havia praticado um ato infracional semelhante. Um deles foi levado para a Fundação Casa. Os outros foram liberados após a convocação de seus responsáveis. O caso foi registrado no 33.º Distrito Policial (Pirituba).