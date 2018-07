Quatro apostadores acertam as cinco dezenas da Quina A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso de número 1918 da Quina. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira, em Barreiras, na Bahia. Os números sorteados são: 04 - 08 - 37 - 44 - 50. Quatro apostas - duas realizadas no Distrito Federal, uma em Minas Gerais e outra na Bahia - acertaram a Quina, e cada ganhador receberá o prêmio de R$ 182.389,76. A Quadra foi acertada por 281 apostadores e seu prêmio é de R$ 1.452,67. O Terno teve 11.973 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 45,46. A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso é de R$ 350 mil.