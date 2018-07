Quatro aviões da FAB retomam buscas do Airbus

"As aeronaves que voaram no início da madrugada já pousaram; o Hércules, que foi o primeiro, não encontrou nada, e o R99 pousou no início da manhã. As análises estão sendo feitas das varreduras do radar que eles têm a bordo", afirmou o coronel na entrevista à TV Globo. Ele informou que o Localizador de Transmissão de Emergência, emitido pela caixa-preta do aparelho, tem tempo de vida útil, porque é carregado a bateria. "Porém, sabemos que, desde que aconteceu o desaparecimento, nenhum sinal foi detectado nem por satélite e nem por aeronaves de busca nesta madrugada", afirmou. Segundo ele, as outras quatro aeronaves estão fazendo novas buscas, de acordo com a avaliação das correntes marítimas.