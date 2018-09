Quatro cidades do Rio já enfrentam epidemia de dengue Quatro cidades do Rio de Janeiro já enfrentam epidemia de dengue. A situação mais grave é em Bom Jesus do Itabapoana, no noroeste fluminense, com taxa de incidência de 2.447,4 casos da doença para cada 100 mil habitantes. Em todo o Estado, foram registrados 20.150 casos suspeitos de dengue, até 12 de março. Quatorze pessoas morreram, cinco delas na capital. No mesmo período do ano passado, foram feitas 3.346 notificações, com quatro mortes. Também registram epidemia Cantagalo, na região serrana, Santo Antônio de Pádua, no noroeste do Estado, e Magé, na Baixada Fluminense.