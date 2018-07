Quatro corpos são encontrados em carro na Rio-Santos A Polícia Civil de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, abriu um inquérito para investigar quatro corpos que estavam dentro de um carro localizado por soldados da Polícia Rodoviária Federal na manhã de ontem, na Rodovia Rio-Santos. O veículo, um Peugeot 206, tem placas do Rio de Janeiro e estava no acostamento, no bairro Picinguaba, a sete quilômetros da divisa do Estado do Rio de Janeiro.