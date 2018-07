Quatro crianças permanecem internadas no Rio O adolescente D.D.V, 12 anos, recebeu alta hoje do Hospital Estadual Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro. Ele era um dos jovens feridos pelo atirador Wellington Menezes de Oliveira que ainda estava internado. Mais quatro crianças permanecem em hospitais estaduais recuperando-se dos ferimentos. Entre eles, está J.O.S., 14, que melhorou e foi transferido do CTI pediátrico para a enfermaria do Hospital Estadual Alberto Torres.