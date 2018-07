Quatro da mesma família morrem em acidente em minas Quatro pessoas da mesma família morreram no fim da tarde desta sexta-feira, 26, e outra ficou gravemente ferida, em um acidente na Rodovia MG-050, na região de Divinópolis, em Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por volta das 17h30, um veículo, dirigido pelo promotor de Justiça Samuel da Rocha Oliveira, de 43 anos, ficou desgovernado ao fazer uma curva e invadiu a pista contrária, batendo de frente em um caminhão de coleta de lixo. De acordo com a polícia, chovia muito na hora do acidente. Além de Samuel, sua esposa, Adriana Aparecida Dal Sasso de Oliveira, de 38 anos, e suas duas filhas, Calebre Dal Sasso Rocha de Oliveira, de 10 anos, e Beatriz Dal Sasso Rocha de Oliveira, de 5 anos, morreram no local. A filha mais velha, Carolina Dal Sasso Rocha de Oliveira, de 13 anos, sobreviveu e foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade e removida para outro hospital.