Quatro detidos após roubo a restaurante em Guarulhos

Dois casais estacionaram um Chevrolet Celta preto, por volta de 21h, próximo ao restaurante, e os dois homens desceram, enquanto as mulheres esperaram no veículo. Segundo o sargento José Barbosa, da 3ª Cia do 15º Batalhão, eles invadiram o restaurante, um deles armado com um revólver calibre 32, e anunciaram o assalto. Roubaram R$ 950 do caixa e fugiram no Celta.

Testemunhas anotaram a placa do automóvel e acionaram a PM. A viatura encontrou o carro na Avenida Martins Junior, aproximadamente a 4 quilômetros do restaurante. Os suspeitos foram detidos sem oferecer resistência.

Dos assaltantes, um homem e uma mulher eram menores, de 16 e 17 anos. Henrique Sérgio Moraes Pereira, de 29 anos, e Aline Cristina Rodrigues, de 29, completavam o bando. O veículo estava legalizado, mas tinha três marcas de tiros na parte traseira. O dinheiro foi recuperado e o caso encaminhado ao 7º Distrito Policial (DP) de Guarulhos.