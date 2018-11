Quatro ficam feridos em dois acidentes na Anhanguera Quatro pessoas ficaram levemente feridas em dois acidentes registrados na Rodovia Anhanguera, na região de Campinas, no interior de São Paulo, no começo da noite de hoje. Um dos acidentes, envolvendo três veículos de passeio, ocorreu no quilômetro 92, da pista sentido São Paulo. Duas faixas da via ficaram interditadas e já foram liberadas. Três pessoas tiveram ferimentos leves.