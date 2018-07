Quatro fogem de presídio em Jequié-BA Quatro homens fugiram do Conjunto Penal de Jequié, na Bahia. A fuga aconteceu na madrugada de ontem por volta das 3 horas. Os presos utilizaram uma escada feita com cabos de vassoura para pular o muro da prisão e chegar à área externa. Eles aproveitaram a falta de energia no presídio para cortar fios da cerca elétrica.