Quatro jovens são encontrados mortos a tiros no RN Quatro jovens ainda não identificados foram encontrados mortos na madrugada de ontem em uma estrada de terra que liga a Praia de Touros a Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com a polícia, todos eles, que aparentavam em média 20 anos, estavam algemados e vestiam apenas bermudas. Nos corpos, há várias perfurações de diversos calibres, principalmente na região do tórax e na cabeça.