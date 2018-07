Quatro jovens são mortos em alojamento em Minas Quatro funcionários de uma empresa de engenharia foram mortos na madrugada de hoje num alojamento em São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte. São eles Jefferson Lucas Moreira, de 18 anos, Célio Ada Moreira, de 21 anos, Flaviano Aparecido dos Santos, de 18 anos, e Elder Luiz dos Santos, de 18 anos. Os corpos deles foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) da capital. Segundo a Polícia Militar (PM), ao todo, as vítimas apresentavam 22 perfurações de balas. O alojamento conta com quatro quartos, nos quais havia 16 pessoas. O sargento da PM Jorge Rodrigues da Costa afirmou que os demais moradores contaram que ouviram os disparos por volta das 4h15. Eles saíram dos quartos apenas com a chegada da polícia, cerca de uma hora depois. No local do crime foram recolhidas cápsulas de pistolas calibre ponto 45 e 380. De acordo com a PM, os pertences dos quatro jovens não foram roubados. Até o momento, ninguém foi preso.