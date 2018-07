Quatro mil desabrigados voltam para casa no Espírito Santo

O número de desalojados no Espírito Santo começou a diminuir nesta quinta-feira, 4, segundo boletim da Defesa Civil do Estado. Quase quatro mil pessoas já conseguiram retornar para suas casas. De acordo com o boletim, das 8.275 pessoas registradas na quarta, apenas 4.674 pessoas permaneciam desalojadas. O número de desabrigados também diminuiu, de 645 para 642. Dez municípios continuavam em situação de emergência em conseqüência das chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. Entre os municípios de Guarapari, Marechal Deodoro, Pancas, Itapemirim, Vargem Alta, Baixo Guandu, Iconha, Água Doce do Norte e D. Martins, Vila Velha foi o mais atingido. Raio Um homem morreu na tarde de quarta na região de Aracruz, após ser atingido por uma descarga atmosférica, segundo informações da Defesa Civil. Robson Zucolloto, de 33 anos, estava em um campo aberto, junto com mais dois funcionários, plantando café sob forte chuva e raios, por volta das 14 horas, quando um raio atingiu o celular que carregava na cintura. Os funcionários tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu no local.