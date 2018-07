Quatro milhões de veículos devem deixar SP no feriado

A estimativa abrange o Sistema Anchieta/Imigrantes, que interliga a capital à Baixada Santista, e os sistemas Ayrton Senna/Carvalho Pinto, Anhanguera/Bandeirantes, Raposo Tavares/Castelo Branco e outras estradas que conduzirão o paulistano ao interior do Estado.

Anchieta/Imigrantes

Cerca de 515 mil veículos devem deixar São Paulo por meio das rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes, monitorado pela Ecovias. A concessionária implantará operação especial de 0h desta quarta até as 24h de terça-feira (20).

Espera-se aumento no tráfego de veículos a partir das 13h desta quarta até as 17h da quinta (15). Neste período, a concessionária implantará a Operação Descida, que continua em vigor no sábado (17), das 9h às 13h, horário em que também é esperado excesso de veículos no trecho de concessão.

A Operação Subida será colocada em vigor no domingo (18), a partir das 15h, e segue ao longo da segunda (19), das 15h às 24h e na terça (20), das 10h às 24h.

Nova Dutra

A CCR Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, espera que 240 mil veículos deixem a capital pelo trecho que interliga a região metropolitana de São Paulo e a capital fluminense.

O aumento no fluxo de veículos deve acontecer, no sentido Rio, entre as 16h e as 20h desta quarta-feira - quando a concessionária estima que 8 mil carros deixem a capital por hora - e das 8h às 12h da quinta (15) - quando 6 mil veículos devem passar pela Dutra por hora.

No sentido São Paulo, a concessionária calcula que haja mais filas entre as 16h e as 22h desta quarta e as 8h e as 14h de quinta (15).

A Dutra volta a ter excesso de veículos no domingo (18), das 16h às 20h - cerca de 8 mil veículos devem passar pela rodovia por hora.

Raposo/Castelo

Cerca de 685 mil veículos devem trafegar pelas rodovias de concessão da CCR Via Oeste ao longo deste feriado. As rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco serão monitoradas, em operação especial para as datas comemorativas, das 0h da quinta (15), até as 24h de terça (20).

As estradas terão congestionamento no sentido interior, segundo a CCR, nesta quarta, das 16h às 23h, e na quinta (15), das 7h às 15h. O retorno à capital deve causar congestionamento na terça-feira (20), das 16h às 22h, afirma o boletim da concessionária.

Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Aproximadamente 900 mil veículos devem deixar a capital paulista pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto apenas neste feriado da Proclamação da República. De acordo com a Ecopistas, concessionária que administra o trecho, outros 300 mil carros devem deixar São Paulo no feriado do Dia da Consciência Negra.

A Ecopistas implantará operação especial de feriado às 0h desta quarta e permanecerá até as 23h59 do domingo (18). Na segunda (19), a operação volta a entrar em vigor e segue até as 23h59 de terça (20).

Haverá excesso de veículos nas rodovias das 16h às 21h desta quarta e das 8h às 12h de quinta (15). O fluxo volta a se intensificar no domingo (18), no retorno à capital, das 17h às 20h, e na terça (20), das 16h às 20h.

Anhanguera/Bandeirantes

A CCR Autoban, responsável pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, estima fluxo de até 1,2 milhão de veículos ao longo deste feriado prolongado. De acordo com a empresa, a operação especial de feriado será implantada às 0h desta quarta até as 24h da terça (20).

A concessionária espera aumento do tráfego de veículos das 16h às 20h de quarta, e das 9h às 13h de quinta, quando os paulistanos devem deixar a capital. O retorno a São Paulo intensificará o tráfego no sistema a partir das 14h do domingo (18). Pode haver congestionamento ainda na terça (20), das 15h às 20h.

Fernão Dias

A Autopista Fernão Dias espera que 180 mil veículos deixem a capital, com destino a Belo Horizonte (MG), neste feriado. Segundo a concessionária, o tráfego será intenso nesta quarta, das 14h às 22h, e na quinta (15), das 6h às 18h.

A Fernão Dias voltará a ter excesso de veículos no retorno à capital, das 14h às 23h.