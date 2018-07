Quatro morrem após ônibus bater e pegar fogo em Niterói Quatro pessoas morreram em um acidente de ônibus na manhã de hoje em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu em um poste. Com o impacto um transformador se soltou e caiu sobre o ônibus, que pegou fogo.