Quatro morrem durante operação da PM em morro do Rio Quatro homens morreram nesta manhã durante uma operação da Polícia Militar (PM) no Morro da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo militares do 41.º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Irajá, as vítimas seriam traficantes, baleados em meio a troca de tiros com a polícia. Eles foram encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, também na zona norte. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, eles já chegaram sem vida ao local.