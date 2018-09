Além dele, estavam no veículo Elivane Nina da Silva Terra, de 13 anos, Enoque Inácio da Silva Terra, de 13 anos, Mariane Nina da Silva Terra, de 17 anos, e Antônio Inácio Terra Júnior, de 50 anos. Com exceção de Antônio, que ficou gravemente ferido, todos os outros passageiros morreram no local do acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Garças.