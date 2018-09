Quatro morrem em acidente na BR-464, no MT Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente na Rodovia BR-364, no Distrito Industrial de Cuiabá, no Mato Grosso, no último sábado. Por volta das 6h30 de sábado, Adenílson Torres Borges, de 38 anos, seguia de Cuiabá para Rondonópolis, conduzindo o GM Celta, com os passageiros Marcos Vinícius da Costa Soares, 13 anos, José Gabriel Soares do Nascimento, de 19 anos, Leonora Soares, de 37, e Rosimere Alves Soares, de 28, quando, nas proximidades do km 401 da BR-364, no Distrito Industrial de Cuiabá, Rosenir Lima Pereira, de 27, cruzou a rodovia pilotando uma motocicleta.