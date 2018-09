Quatro morrem em chacina na zona leste de São Paulo Quatro jovens foram baleados, no início da madrugada deste sábado, no momento em que conversavam numa praça, no Jardim Silva Teles, região central do Itaim Paulista, no extremo leste da cidade de São Paulo. Essa é a 21ª chacina deste ano na região metropolitana de São Paulo, sendo nove na capital e 12 na Grande São Paulo, com um total de 71 mortos. Policiais militares da 3ª Companhia do 29º Batalhão foram acionados por moradores da região que ouviram pelo menos 12 disparos de arma de fogo e, quando chegaram ao local, encontraram as vítimas caídas no chão. Unidades de resgate dos bombeiros foram solicitadas, mas os quatro jovens já estavam mortos. Duas das vítimas não portavam documentos. As outras duas são: Mauri Paulo Borges, de 19 anos, e Thiago Bruno Almeida dos Santos, de 22 anos. Segundo o que a polícia apurou até o momento entre os moradores do bairro, esses quatro jovens eram freqüentadores da praça e usariam o local para vender drogas, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de crime de acerto de contas. Ainda não há informações sobre quantos eram os atiradores.