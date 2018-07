Quatro morrem em explosão no Cairo; dois são estrangeiros

Quatro pessoas morreram, incluindo dois estrangeiros, em uma explosão em frente à mesquita de Al Hussein neste domingo, 22. De acordo com fontes da polícia da capital egípcia, 17 outras pessoas ficaram feridas, seis em estado grave. As primeiras informações dão conta de que uma francesa está entre os mortos. O outro estrangeiro não teve sua nacionalidade esclarecida. Entre os feridos, 11 são franceses, três são alemães e três, sauditas. Segundo testemunhas, dois homens se aproximaram de moto e atiraram dois artefatos. Apenas um deles explodiu. A mesquita fica na região do mercado popular de Jan al Jalili, zona muito procurada por turistas na capital egípcia.