Quatro morrem em queda de avião na Anhanguera

O monomotor, modelo Beech Baron, decolou do Aeroporto de Jundiaí, que fica próximo do local, minutos antes e caiu na marginal. Segundo testemunhas disseram ao Bombeiros, o avião subiu, fez uma curva e caiu. Assim que atingiu o chão, a aeronave pegou fogo e a Anhanguera teve que ser fechada no sentido interior-capital.

Durante quase uma hora, a concessionária da rodovia, AutoBAn, registrou congestionamento do km 57 ao 61, por causa do fechamento da rodovia. Participam do resgate equipes dos Bombeiros, Polícia Rodoviária, AutoBAn e Samu.

Os acessos às rodovias Dom Gabriel (SP-300) e João Cereser (SP-360) ficaram interditados por causa do acidente, sem previsão de serem abertos.