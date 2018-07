Um Corsa Hatch tentou uma ultrapassagem em um trecho de faixa contínua, no quilômetro 22, município de Jambeiro, e acabou batendo de frente com o micro-ônibus. O motorista do veículo, de 27 anos, a esposa, e dois filhos, de 6 e de 8 anos, morreram no local do acidente. O registro do acidente será feito na Delegacia de Jambeiro, onde acontecerá a identificação das vítimas.