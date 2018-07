Quatro municípios de SC decretam estado de emergência Os municípios catarinenses Criciúma, Nova Veneza, Turvo e Içara decretaram hoje estado de emergência por causa das fortes chuvas dos últimos dias. A informação é da Defesa Civil do Estado. Em Criciúma, cidade de 170 mil habitantes no sul do Estado, alagamentos e o transbordamento de um córrego deixaram pelo menos 22 desabrigados, segundo a Prefeitura. As famílias estão abrigadas no ginásio de esportes da cidade. Nova Veneza tem 160 desalojados e 36 desabrigados, de acordo com o último boletim da Defesa Civil. Pelo menos 780 pessoas foram afetadas pelas enchentes e os sistemas de abastecimento de água, energia, transporte e comunicação estão danificados. Em Içara, 100 pessoas ficaram desalojadas e há comunidades isoladas por áreas alagadas. Em Turvo, o rio que banha a cidade está acima do nível normal e há pontos de alagamento.