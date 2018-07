Quatro pessoas continuam desaparecidas em Itaoca

De acordo com a Polícia Civil, quatro pessoas ainda estão desaparecidas. O aposentado Antenor Gonçalves de Camargo, de 70 anos, continua internado no Hospital Municipal de Apiaí. Ainda há 34 pessoas desabrigadas e 180 desalojadas na cidade.

Doações

A Secretaria da Educação do Estado começa a receber esta semana doações para os moradores e desabrigados de Itaoca. Os postos de coleta de roupas, mantimentos e produtos de higiene serão as 2,3 mil unidades do Programa Escola da Família, distribuídas por todo o Estado. Uma equipe foi para Itaoca para identificar as doações mais necessárias e organizar a distribuição dos donativos. A ação será realizada mesmo com as escolas em recesso por conta das férias escolares.