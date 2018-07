Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente Entre os mais de 150 acidentes ocorridos até o início desta tarde, nas estradas do Paraná, durante do feriado da Páscoa, o mais grave deixou quatro pessoas de uma mesma família mortas na noite de sexta-feira. Na BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, um Palio foi arrastado por um caminhão carregado com 37 toneladas de adubo, que voltava do Porto de Paranaguá, e ficou prensado contra uma árvore. Apenas o motorista escapou com vida, mas continuava internado em um hospital de Curitiba.