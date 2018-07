Quatro pessoas desaparecem no mar de SP na Páscoa

O Corpo de Bombeiros realiza buscas neste domingo para tentar localizar três banhistas que desapareceram no mar de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, neste feriado prolongado da Páscoa. Um deles, um jovem de aproximadamente 20 anos, sumiu no fim da manhã de sexta-feira, 10, na praia do Sapê.

Os outros dois casos ocorreram no sábado, entre 11 e 16 horas. Um deles na praia Dura, onde afogou-se um morador de Barueri, de cerca de 50 anos. O outro desaparecido é um turista de Leme, de 22 anos, que estava na praia do Tenório.

No sábado, 11, um senhor de 59 anos morreu após se afogar na praia Itararé, em São Vicente, na Baixada Santista. Segundo os bombeiros, ele chegou a ser socorrido e foi levado a um hospital, mas não resistiu.

Rio

Um turista inglês morreu e um corpo ainda não identificado apareceu nas praias do Rio durante o final de semana de ressaca do mar. Em Ilha Grande, em Angra dos Reis, no litoral sul do Estado, o inglês Peter Charles Cox, de 46 anos, ignorou a proibição do banho de praia e entrou no mar agitado. Após ser levado pelas ondas, ele foi resgatado por surfistas, mas morreu antes de receber atendimento médico.

Na orla carioca, o corpo de um homem em adiantado estado de decomposição foi encontrado na Praia do Leblon. O Corpo de Bombeiros informou que o cadáver pode ser de um turista desaparecido ao mergulhar no canal ou do um funcionário de um quiosque, que sumiu após mergulhar na altura da Avenida Niemeyer, no final da orla. Os dois casos ocorreram na semana passada.

Nas praias da Urca e do Leblon, o mar atingiu o calçadão no sábado. No mesmo dia, dois pescadores foram resgatados na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, onde as ondas chegaram a dois metros de altura. De acordo com o Instituto Climatempo, a ressaca nas praias cariocas deve continuar.

(Com Pedro Dantas, de O Estado de S. Paulo)