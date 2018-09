Quatro pessoas morrem após queda de avião em GO Um avião bimotor B-52, fabricado pela Beechcraft, caiu ontem à noite logo após a decolagem, no Aeroporto JK, em Anápolis (GO), a 55 quilômetros de Goiânia (GO). Seis pessoas estavam a bordo. Quatro pessoas morreram carbonizadas e duas sobreviveram, mas estão internadas em estado grave. O acidente, segundo testemunhas, supostamente teria sido provocado por falha humana. Durante a trajetória da decolagem, o avião perdeu velocidade, precipitou de barriga sobre a pista, e com o impacto explodiu. Além do piloto José Maria Cajanco, morreram Odilon Souza, funcionário de uma empresa de manutenção de aeronaves, Fabrício Tavares e Carlos Alberto Pires Gonçalves, filho e cunhado do superintendente do Porto Seco de Anápolis, o maior da região Centro-Oeste. Os sobreviventes são o empresário Luis Henrique das Neves, internado no Hospital Evangélico com queimaduras no corpo, e Rogério Pereira Rosa, com fratura na coluna e internado no Hospirtal de Urgência da cidade.