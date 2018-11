Quatro pessoas morrem em acidente na BR-470 (SC)

Morreram no local o motorista do Logus, Volmir Domingos Samoel, de 50 anos, Sandra Aparecida Haas Rosa, de 34 anos, Jammy Haas da Rosa, de 13 anos, e João Agnos Haas Samoel, de 3 anos. O condutor do caminhão ficou ileso.

Acidentes

Na mesma rodovia, outras duas pessoas morreram em dois acidentes ocorridos nesta madrugada. Um deles na altura do km 150, em Rio do Sul, quando um Siena saiu da pista, por volta das 3 horas. Morreu o motorista Ademar Jacob Gauer, de 51 anos. Por volta das 4h30, o motociclista Felipe Visneski, 18 anos, morreu ao bater em um veículo, que fugiu do local, na região de São Cristóvão do Sul.

Já na Rodovia BR-101, em Tubarão, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida nesta madrugada. O Peugeot 206 saiu da pista. O condutor Richard Joaquim Leandro, de 22 anos, saiu ileso do acidente. A passageira Bruna Mendes, de 17 anos, teve lesões graves e Malcon Duarte Marcelo, de 24 anos, morreu.