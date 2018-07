Quatro pessoas morrem em acidente na Rio-Santos Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas na noite de ontem, em acidente na Rodovia Rio-Santos, na região de Bertioga, litoral sul do Estado. Por volta das 23h, um veículo que seguia para Guarujá invadiu a pista contrária, batendo de frente com um ônibus, na altura do km 239, de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Após bater no ônibus, o veículo rodou e acabou atingindo outro automóvel. A rodovia foi interditada até às 2h deste sábado, causando congestionamento de nove quilômetros. Três pessoas morreram no local e a quarta faleceu após dar entrada no Hospital Santo Amaro, no Guarujá. Um dos feridos está em estado grave.