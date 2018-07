Quatro pessoas morrem em acidente no MT Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente na Rodovia BR-079, em Várzea Grande, no Mato Grosso, na noite de ontem. O acidente aconteceu por volta das 17h30, na altura do km 535, quando um caminhão bateu de frente com uma caminhonete Toyota Hilux. O motorista do caminhão escapou ileso do acidente. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).