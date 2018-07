Quatro pessoas morrem em acidente rodoviário em MG Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas na noite de ontem após um acidente na rodovia BR-116, em Catuji, região de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 19 horas um caminhão bateu na traseira do ônibus da Prefeitura de Ponto dos Volantes, município próximo a Teófilo Otoni. O ônibus, que transportava 51 estudantes que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), saiu da pista com a batida e capotou. Não há informações sobre os feridos.