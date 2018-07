Quatro pessoas morrem em acidentes na capital paulista

Dois motoqueiros morreram ao baterem contra um poste de iluminação na pista local, antes da saída da alça de acesso da rodovia Presidente Dutra para a Marginal do Tietê , na zona norte. Dois rapazes, de 19 e 24 anos, morreram na hora. A pista ficou parcialmente interditada, mas, devido ao baixo movimento de carros no horário, houve lentidão apenas por aproximação.

Outro acidente, com duas mortes e quatro feridos, ocorreu às 2 horas desta madrugada na altura do nº 4.029 da avenida Senador Teotônio Vilela, em Cidade Dutra, na zona sul da capital. Um veículo de passeio bateu contra um poste. Dois dos seis ocupantes morreram no local. As outras quatro vítimas foram levadas para o pronto-socorro do Hospital São Paulo.