Quatro pessoas morrem em colisão de carros no RS Quatro pessoas morreram e quatro ficaram feridas na colisão frontal de dois carros no início desta madrugada, em Nova Hartz, no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. O choque entre uma Parati, na qual viajavam seis pessoas, e um Santana, com dois ocupantes, aconteceu em uma curva entre os quilômetros 3 e 4 da RS-464. Ionir Portes da Silva, de 34 anos, e Valdir Machado, de 39 anos, que estavam no Santana, morreram na hora. Rita Rosana Müller Lazarin, de 52 anos, e Helena Jacobis Lazarin, de 72 anos, passageiras da Parati, morreram quando eram levadas para o hospital. Elas são irmã e mãe do condutor do veículo, Leodir Paulo Lazarin, internado com ferimentos graves no Pronto Socorro de Canoas. O filho de Leodir, Cauê da Silva Lazarin, de 12 anos, está internado em estado grave no Pronto-Socorro de Porto Alegre. Maria Luiza da Silva, esposa de Leodir e mãe de Cauê, e Ivo Antônio Lazarin, parente da família, foram levados para o Hospital de Sapiranga e estão fora de perigo.