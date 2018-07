Quatro pessoas morrem em deslizamento no Recife Quatro pessoas morreram em um deslizamento de terra na manhã de hoje no bairro do Ibura, na zona sul do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas casas foram arrastadas pelo deslizamento, causado provavelmente pelo estouro de um cano de água. Outras três pessoas podem ter ficado soterradas.