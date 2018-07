Quatro presos em tentativa de furto a caixa eletrônico

Os bandidos colocaram explosivos em um quiosque do banco Bradesco, mas fugiram antes de detonarem o material, provavelmente por perceberem a aproximação da polícia. As viaturas da PM iniciaram varredura pela região e acabaram detendo quatro suspeitos de terem tentado a ação criminosa na altura no número 700 da Rua Getúlio Vargas. Eles ocupavam um Voyage branco roubado.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) está no local para retirar os explosivos deixados no banco. O caso será encaminhado ao 1º Distrito Policial de Osasco.