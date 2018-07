Quatro são assassinados em uma mesma casa em RJ Quatro pessoas foram mortas a tiros na noite de sexta-feira em uma casa em Queimados, na Baixada Fluminense. Uma mulher de 47 anos, seu filho, de 23 anos, e um jovem de 21 anos foram mortos na sala da casa. Um homem de 28 anos foi assassinado na porta. Todos morreram na hora. Os policiais da 55ªDP trabalham com a hipótese de envolvimento de uma das vítimas com tráfico de drogas. Uma menina de 12 anos que também estava na casa conseguiu fugir, mas foi atingida por um tiro de raspão no peito. Ela foi socorrida e passa bem.