Quatro são encontrados mortos a tiros em casa no Rio A Polícia Militar do Rio encontrou quatro pessoas mortas a tiro em uma casa abandonada na manhã deste domingo, 9, após uma denúncia anônima pelo Disque Denúncia. De acordo com a PM, os corpos de três homens e uma mulher foram encontrados na casa localizada em Japeri, na Baixada Fluminense.