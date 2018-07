Quatro são indiciados por matar engenheiro no RS A Polícia Civil indiciou quatro pessoas pela morte do engenheiro civil e empresário Samir Marques Neves, de 40 anos, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. O documento foi enviado ontem ao Poder Judiciário. A vítima foi assassinada em 23 de agosto de 2010 com três tiros na cabeça, na frente de sua filha com três anos de idade.