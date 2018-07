Quatro são presos após saidinha de banco em SP

Segundo o Tenente Lúdio, a vítima sacou dinheiro de uma agência bancária e seguiu com o filho para a loja da família na Avenida Ribeirão Itaquera. Eles foram abordados por dois indivíduos, que haviam seguido a vítima desde o banco e exigiram o dinheiro.

O homem foi agredido com uma coronhada de revólver na cabeça após afirmar que não entregaria as notas. Os dois suspeitos fugiram em um veículo com outros dois ocupantes, mas foram abordados pela Polícia Militar logo depois. Eles foram encaminhados ao 44º DP, onde o caso será registrado.